В премьер-лигу на «КАМАЗе»

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о назначении на пост главного тренера Ильдара Ахметзянова. 41-летний специалист, ранее работавший в первой лиге с «КАМАЗом» из Набережных Челнов, возглавил южноуральцев после недавней отставки Владимира Слишковича, и теперь ему предстоит исправлять ошибки прежнего тренерского штаба. На данный момент «Оренбург» находится рядом с зоной вылета из премьер-лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Ахметзянов

Как и обещало руководство «Оренбурга», оно быстро определилось с кандидатурой нового главного тренера, назначив на вакантный пост Ильдара Ахметзянова. И, как это бывало ранее, в клубе снова приняли довольно нестандартное кадровое решение. Так, если брать в расчет относительно недавнюю историю, оренбуржцы в свое время сделали ставку на никому тогда еще не известного чешского специалиста Марцела Личку и попали в самую десятку. Потом куда менее удачно они рискнули с его соотечественником и большим в прошлом футболистом Иржи Ярошиком, а после него смело доверили главную команду испанцу Давиду Деограсии, которого подняли из своей клубной академии.

В общем-то и назначение Владимира Слишковича, несмотря на его опыт сотрудничества со «Спартаком», было достаточно смелым со стороны «Оренбурга», хотя тоже не принесло желаемого результата.

Сейчас южноуральцев возглавил еще один тренер, незнакомый широкому кругу любителей футбола, особенно тем, чей кругозор ограничивается Российской премьер-лигой. Ахметзянов никогда прежде не работал в РПЛ и вообще пока тренировал только одну команду — «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Да и с ней не добивался успехов, разве что вывел ее в первую лигу, а затем закрепился там. Однако на уровне второго по силе дивизиона российского футбола Ахметзянов уже приобрел известность и даже определенный авторитет. Дело в том, что его «КАМАЗ» при очень скромных финансовых ресурсах несколько сезонов подряд не только стабильно сохраняет прописку в первой лиге, но и демонстрирует вполне современный, интересный футбол. Более того, считается, что у челнинцев едва ли не самый худенький бюджет по сравнению с конкурентами (чуть более 200 млн руб.), отсюда и традиционно высокая текучесть состава, и дефицит качественных исполнителей, и практически бесплатная селекция, тем не менее Ахметзянову всегда удавалось перестраивать и вновь создавать играющую команду.

В нынешнем чемпионате первой лиги «КАМАЗ» после 13 туров пока даже входит в группу претендентов на повышение в классе. Сейчас он занимает шестое место с 22 очками, уступая располагающемуся на пятой строчке «Ротору» по дополнительным показателям. От лидирующего в дивизионе костромского «Спартака» челнинцы отстают на шесть баллов, а до зоны стыковых матчей им совсем рукой подать. Кстати, недавно они разгромили 5:1 одного из главных фаворитов турнира — «Урал», который замыкает тройку с 24 очками. Кроме того, подопечные Ахметзянова выбили из Кубка России костромской «Спартак», пробившись в заключительный отборочный раунд «Пути регионов».

Впрочем, за путевку в play-off с «Чайкой» из Песчанокопского «КАМАЗ» будет биться уже с другим тренером. А задачу попасть в РПЛ руководство клуба, похоже, и вовсе пока не ставит. Бюджет опять же не позволяет строить столь грандиозные планы. Судя по всему, поэтому Ахметзянов и согласился на предложение «Оренбурга», скрепя сердце расставшись с родной командой, в которой еще и отыграл последние четыре года перед завершением игровой карьеры.

К тому же многие эксперты уверены, что Ахметзянов как тренер уже созрел для премьер-лиги, и полагают, что оренбуржцы не ошиблись в выборе.

К слову, такую же точку зрения выразил защитник «Краснодара» и кандидат в сборную России Валентин Пальцев, который выступал под руководством Ахметзянова в «КАМАЗе».

В общем, «Оренбург» будет тренировать весьма перспективный и прогрессивный специалист, которому, правда, для начала придется вывести его из опасной зоны. Сейчас у южноуральцев всего семь очков и 14-я позиция в чемпионате, впереди сложные выезды в гости к «Крыльям Советов», «Спартаку» и «Локомотиву», а сзади подпирают также борющиеся за выживание «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». И вообще Ахметзянова ждет очень тяжелый дебют в РПЛ, и трудно сказать, хватит ли ему камазовской закалки.

Александр Ильин