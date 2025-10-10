Чемпион КХЛ стал лучшим по параметрам

«Локомотив», который в предыдущем сезоне завоевал Кубок Гагарина, стал первым и в ежегодном рейтинге эффективности клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Именно «спортивные» параметры позволили ярославцам возглавить классификацию. А расположившиеся за ним «Авангард» и «Ак Барс» оказались высоко, несмотря на относительно неудачные выступления, благодаря параметрам маркетинговым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки команды «Локомотив» во время матча против челябинского «Трактора» (май 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игроки команды «Локомотив» во время матча против челябинского «Трактора» (май 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Континентальная хоккейная лига опубликовала очередной рейтинг эффективности клубов по итогам предыдущего сезона, в котором их деятельность оценивается по девяти параметрам, разбитым на четыре блока. В блок «Спорт» входят «Спортивные достижения» и «Стоимость спортивного результата», в блок «Финансы» — «Финансирование за счет средств государственного бюджета» и «Несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с хоккеистами», в блок «Арена» — «Посещаемость и заполняемость» домашнего стадиона и «Сервисы для зрителей», в блок «Коммерция и коммуникации» — «Телевизионный индекс», «Доходы от реализации лицензионной и билетной программ, питания» и «Работа со СМИ и социальными сетями». Каждый параметр имеет свой «удельный вес».

Наибольший — 40% — приходится на «спортивный» блок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в верхней части рейтинга, как обычно, находятся клубы, относящиеся к грандам КХЛ.

Возглавил рейтинг впервые завоевавший Кубок Гагарина «Локомотив», у которого, как следует из публикации, нет проблем ни с результатами, ни с чрезмерными затратами на их достижение, ни с выполнением контрактных обязательств.

Правда, если бы не эти параметры, ярославцы оказались бы в иерархии гораздо ниже. В некоторых разделах, связанных прежде всего с коммерческой и маркетинговой деятельностью, кроме обычно находящегося в прямой зависимости от результатов ТВ-индекса (тут «Локомотив» второй), их позиции очень далеки от лидерских.

Например, по объему доходов от лицензионных программ чемпион седьмой, а в сегментах, описывающих востребованность клуба у публики и взаимодействие с ней, то есть таких как «Посещаемость», «Сервисы для зрителей», и «Работа со СМИ и социальными сетями», не входит даже в топ-десятку, уступая многим конкурентам, и не мечтающим, по крайней мере в ближайшее время, взять Кубок Гагарина.

Зато эти параметры оказались в полном порядке у двух оказавшихся позади «Локомотива» клубов, которые в минувшем сезоне выступили по своим собственным меркам довольно неудачно. «Авангард» и «Ак Барс» сошли в play-off c дистанции уже во втором — четвертьфинальном — раунде, проиграв ярославцам и московскому «Динамо».

У омской команды просел лишь один из семи параметров за пределами блока «Спорт» — тот, который учитывает телевизионный индекс («Авангард» здесь восьмой). В остальных шести категориях она либо первая, либо вторая. У «Ак Барса» «стабильность» чуть хуже. Казанцы ни в одном из параметров не упали слишком низко, но попаданий в тройку всего три — в параметрах «ТВ-индекс», «Доходы от лицензионных программ» и «Работа со СМИ и социальными сетями».

К тем клубам, место которых в рейтинге эффективности не соответствует спортивным итогам сезона, следует отнести и СКА.

Для него, гранда с огромными ресурсами и амбициями, сезон превратился в катастрофу: посредственная игра в регулярном чемпионате, вылет в первом же раунде play-off, увольнение совета директоров, смена главного тренера — Романа Ротенберга на Игоря Ларионова. Однако в опубликованной классификации петербуржцы на почетной седьмой позиции. А помогло им забраться на нее лидерство по домашней посещаемости, второе место в разделе «Сервисы для зрителей» и, как ни странно, лучший ТВ-индекс. На популярности СКА его игровые проблемы, не уничтоженные, как показывает непростой для него текущий сезон, и радикальными кадровыми решениями, не особенно сказываются.

Алексей Доспехов