Чемпион КХЛ стал лучшим по параметрам
Ярославский «Локомотив» возглавил рейтинг эффективности клубов лиги
«Локомотив», который в предыдущем сезоне завоевал Кубок Гагарина, стал первым и в ежегодном рейтинге эффективности клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Именно «спортивные» параметры позволили ярославцам возглавить классификацию. А расположившиеся за ним «Авангард» и «Ак Барс» оказались высоко, несмотря на относительно неудачные выступления, благодаря параметрам маркетинговым.
Игроки команды «Локомотив» во время матча против челябинского «Трактора» (май 2025 года)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Континентальная хоккейная лига опубликовала очередной рейтинг эффективности клубов по итогам предыдущего сезона, в котором их деятельность оценивается по девяти параметрам, разбитым на четыре блока. В блок «Спорт» входят «Спортивные достижения» и «Стоимость спортивного результата», в блок «Финансы» — «Финансирование за счет средств государственного бюджета» и «Несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с хоккеистами», в блок «Арена» — «Посещаемость и заполняемость» домашнего стадиона и «Сервисы для зрителей», в блок «Коммерция и коммуникации» — «Телевизионный индекс», «Доходы от реализации лицензионной и билетной программ, питания» и «Работа со СМИ и социальными сетями». Каждый параметр имеет свой «удельный вес».
Наибольший — 40% — приходится на «спортивный» блок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в верхней части рейтинга, как обычно, находятся клубы, относящиеся к грандам КХЛ.
Возглавил рейтинг впервые завоевавший Кубок Гагарина «Локомотив», у которого, как следует из публикации, нет проблем ни с результатами, ни с чрезмерными затратами на их достижение, ни с выполнением контрактных обязательств.
Правда, если бы не эти параметры, ярославцы оказались бы в иерархии гораздо ниже. В некоторых разделах, связанных прежде всего с коммерческой и маркетинговой деятельностью, кроме обычно находящегося в прямой зависимости от результатов ТВ-индекса (тут «Локомотив» второй), их позиции очень далеки от лидерских.
Например, по объему доходов от лицензионных программ чемпион седьмой, а в сегментах, описывающих востребованность клуба у публики и взаимодействие с ней, то есть таких как «Посещаемость», «Сервисы для зрителей», и «Работа со СМИ и социальными сетями», не входит даже в топ-десятку, уступая многим конкурентам, и не мечтающим, по крайней мере в ближайшее время, взять Кубок Гагарина.
Зато эти параметры оказались в полном порядке у двух оказавшихся позади «Локомотива» клубов, которые в минувшем сезоне выступили по своим собственным меркам довольно неудачно. «Авангард» и «Ак Барс» сошли в play-off c дистанции уже во втором — четвертьфинальном — раунде, проиграв ярославцам и московскому «Динамо».
У омской команды просел лишь один из семи параметров за пределами блока «Спорт» — тот, который учитывает телевизионный индекс («Авангард» здесь восьмой). В остальных шести категориях она либо первая, либо вторая. У «Ак Барса» «стабильность» чуть хуже. Казанцы ни в одном из параметров не упали слишком низко, но попаданий в тройку всего три — в параметрах «ТВ-индекс», «Доходы от лицензионных программ» и «Работа со СМИ и социальными сетями».
К тем клубам, место которых в рейтинге эффективности не соответствует спортивным итогам сезона, следует отнести и СКА.
Для него, гранда с огромными ресурсами и амбициями, сезон превратился в катастрофу: посредственная игра в регулярном чемпионате, вылет в первом же раунде play-off, увольнение совета директоров, смена главного тренера — Романа Ротенберга на Игоря Ларионова. Однако в опубликованной классификации петербуржцы на почетной седьмой позиции. А помогло им забраться на нее лидерство по домашней посещаемости, второе место в разделе «Сервисы для зрителей» и, как ни странно, лучший ТВ-индекс. На популярности СКА его игровые проблемы, не уничтоженные, как показывает непростой для него текущий сезон, и радикальными кадровыми решениями, не особенно сказываются.