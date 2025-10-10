Путин сообщил о скором завершении следствия по крушению самолета AZAL

Президент России Владимир Путин сообщил, что следствие по крушению пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре завершается. По оценкам главы государства, его результаты «в целом понятны».

Фото: МЧС Казахстана

«Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе. Он добавил, что расследование авиакатастрофы требовало большого ответственного и профессионального труда.

«Я надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдем дальше»,— прокомментировал российский президент развитие отношений РФ с Азербайджаном после крушения самолета.

9 октября во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым господин Путин призвал «дать объективную оценку» крушению самолета и заверил, что Россия «сделает все необходимое» в части выплаты компенсаций в связи с трагедией.

Самолет AZAL Embraer-190 разбился в 3 км от казахстанского Актау 25 декабря 2024 года. Он летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана сказано о двух ударах, после которых самолет стал терять высоту. Ильхам Алиев говорил, что требует от России признания ответственности за случившееся. Президент Азербайджана утверждал, что крушение можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным.