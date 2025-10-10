Великий герцог Анри покинул Люксембург после отречения от престола

Великий герцог Люксембурга Анри, передавший престол сыну, и его супруга Мария Тереза 9 сентября покинули пределы государства. Как сообщает издание Luxembourg Times, цель их поездки неизвестна.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

О планах «уехать на время» великий герцог сообщил накануне на обеде по случаю начала Открытого чемпионата Люксембурга по теннису, где ему вручили премию Яны Новотны за значительный вклад в развитие тенниса. Великий герцог поблагодарил за оказанную честь, но отметил, что не сможет присутствовать на матчах нынешнего чемпионата. Он пояснил, что теперь он «на покое», поэтому уезжает. «Завтра возьму машину, и мы с женой на какое-то время уедем из Люксембурга»,— сказал он.

В одном из недавних интервью он говорил, что, конечно, жизнь главы государства и члена королевской семьи полна привилегий, но зачастую «чувствуешь себя в золотой клетке», не ощущая личной свободы. 3 октября он отрекся от престола и новым главой государства стал его старший сын Гийом.

Алена Миклашевская