Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола

3 октября в Люксембурге состоялась церемония отречения от престола великого герцога Анри, правившего страной четверть века. Новым главой люксембургского государства стал его старший сын Гийом, который уже неформально выполнял большинство обязанностей отца. Об этом сообщают мировые медиа, включая агентство AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Великий герцог Люксембурга Анри

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Великий герцог Люксембурга Анри

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Отречение 70-летнего Анри не стало неожиданностью. О своем решении передать трон сыну он сообщил еще в прошлом году. 43-летний Гийом, напоминает AP, учился во Франции и Швейцарии, а потом окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте. Он работал в ряде крупных международных компаний. Вместе с женой графиней Стефани де Ланнуа они воспитывают двух сыновей — 5 и 2 лет.

Как сообщается, коронация Гийома состоялась сразу же после отречения великого герцога Анри. Новый великий герцог принес присягу на верность конституции Люксембурга перед 60 депутатами национального парламента. На субботу запланирована поездка нового главы государства по стране. Торжества завершатся мессой в соборе Люксембургской Богоматери в воскресенье, 5 октября.

Виктор Буй