Собянин показал, как будет выглядеть парк на месте московского монорельса
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал проект парковой зоны, которую планируют построить на месте монорельса.
По словам мэра, на высоте шести метров власти столицы построят пешеходную зону, которая соединит парки ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк. Вдоль парка протянется беговая дорожка и будут созданы места для семейного отдыха и занятий спортом. Пять из шести станций монорельса будут сохранены и трансформированы в двухэтажные павильоны.
Московскую монорельсовую дорогу построили в 2004 году. Новый вид транспорта связал станции метро «Тимирязевская», «Фонвизинская» и «ВДНХ». После запуска МЦК пассажиропоток на монорельсе сократился в десять раз. В 2017 году интервал движения поездов увеличили с 6 до 30 минут, переведя систему в «экскурсионный» режим.
До недавнего времени монорельс перевозил менее 2 тыс. пассажиров в сутки, в основном туристов. В июне 2025 года мэрия Москвы запустила на портале «Активный гражданин» голосование о вариантах развития Московского монорельса. Из 200 тыс. участвовавших в опросе 71% высказался за создание прогулочного парка. 28 июня монорельс официально завершил работу.