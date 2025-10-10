Собянин показал, как будет выглядеть парк на месте московского монорельса

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал проект парковой зоны, которую планируют построить на месте монорельса.

Фото: Telegram-канал Мэра Москвы

По словам мэра, на высоте шести метров власти столицы построят пешеходную зону, которая соединит парки ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк. Вдоль парка протянется беговая дорожка и будут созданы места для семейного отдыха и занятий спортом. Пять из шести станций монорельса будут сохранены и трансформированы в двухэтажные павильоны.

Московскую монорельсовую дорогу построили в 2004 году. Новый вид транспорта связал станции метро «Тимирязевская», «Фонвизинская» и «ВДНХ». После запуска МЦК пассажиропоток на монорельсе сократился в десять раз. В 2017 году интервал движения поездов увеличили с 6 до 30 минут, переведя систему в «экскурсионный» режим.

До недавнего времени монорельс перевозил менее 2 тыс. пассажиров в сутки, в основном туристов. В июне 2025 года мэрия Москвы запустила на портале «Активный гражданин» голосование о вариантах развития Московского монорельса. Из 200 тыс. участвовавших в опросе 71% высказался за создание прогулочного парка. 28 июня монорельс официально завершил работу.

Полина Мотызлевская