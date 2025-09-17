Орловская машиностроительная компания нарастит выпуск на 20% за счет кредита МСП

Машиностроительная компания ООО «Эксклюзив» из Орла привлекла более 24 млн руб. по программе льготного лизинга для приобретения станков с ЧПУ, что позволит автоматизировать производство и на 20% в год увеличить выпуск комплектующих для промышленности, сообщила пресс-служба корпорации МСП.

Как отметили в МСП, льготный лизинг позволяет малым предприятиям приобретать оборудование по ставкам 6% и 8%, объем финансирования по программе может достигать 100 млн руб., а авансовый платеж начинается от 10% стоимости оборудования. В 2025 году малый бизнес в обрабатывающей промышленности может получить до 3 млрд руб. льготного лизинга, а всего до 2030 года на эти цели предусмотрено не менее 18 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Эксклюзив» зарегистрировано в Орле в 2009 году. Основной вид деятельности — обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — директор Евгений Харчиков. Выручка в 2024 году составила 109,8 млн руб., чистая прибыль — 5,3 млн руб.

В июле стало известно, что МСП выдала в качестве льготного кредита 160 млн руб. белгородскому ООО «Производственная фирма "Русский инструмент"» для расширения производства резьбонарезных и фрезерных инструментов.

Ульяна Ларионова