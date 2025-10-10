Апелляционный суд признал незаконной агитацию КПРФ, сгенерированную нейросетью

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил решение Челябинского областного суда по делу о листовках КПРФ с изображением людей, сгенерированных нейросетью. Постановление избирательной комиссии Челябинской области о запрете незаконной агитации признано законным. Решение принято судебной коллегией по административным делам 8 октября, сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Решение Челябинского облсуда от 10 сентября отменено «в связи с неправильным применением норм материального права». Апелляционный суд отказал в удовлетворении административного искового заявления Челябинского областного отделения КПРФ.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 22 августа избирательная комиссия Челябинской области запретила агитацию КПРФ на выборах депутатов законодательного собрания региона. Листовка «Нам важен каждый» в стилистике советского плаката с изображением семьи была создана с помощью нейросети. Избирком посчитал, что коммунисты нарушили законодательство, которое разрешает использовать в агитации только образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц». В агитации же был изображен ребенок и физические лица без из согласия.

КПРФ оспорила запрет в суде. В иске представители партии настаивали, что выдуманные образы не могут быть приравнены к физическим лицам. 10 сентября Челябинский облсуд частично удовлетворил административный иск и признал постановление избиркома о запрете агитации незаконным. Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение.