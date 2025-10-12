Начать сначала

В Париже завершилась Неделя моды весна-лето 2026 — время громких дебютов Джонатана Андерсона в Dior и Маттье Блази в Chanel, а также уверенных коллекций-манифестов Valentino, Saint Laurent, Loewe, Dries Van Noten, Balenciaga и Miu Miu. Дизайнеры пытаются найти новые смыслы в мире, переживающем финансовые и идейные кризисы. О том, как они смотрят на реальность новыми глазами, и о главных тенденциях будущей весны — в нашем материале.

В поисках смыслов

Алессандро Микеле для Valentino создал коллекцию о поиске света даже в самую темную ночь, вдохновившись письмом 1941 года режиссера Пьера Паоло Пазолини в разгар Второй мировой войны и захвата фашистами Европы, в котором тот нежно писал о светлячках и любви. В финале показа, проходившего почти в темноте, модели смотрели на небо в поисках лучей надежды.

Valentino

Valentino



Сатоси Кондо для Issey Miyake задумался о том, что бы случилось с нашим гардеробом, если бы каждая вещь зажила собственной жизнью. Эта философская идея помогла ему раскрыть одежду как продолжение тела, образа жизни и характера — не просто украшение или защиту. Результат — поэтичные вещи, обогащающие нашу повседневную жизнь новыми красками и текстурами.

Issey Miyake

Issey Miyake



Миучча Прада для Miu Miu находит ответ в работе и посвящении себя любимому делу. Она посвятила свою коллекцию женщинам, рассчитывающим только на себя и «не отходящим от станка» — отсюда в коллекции столько фартуков, кожаных жакетов и удобных широких брюк прямого кроя.

Miu Miu

Miu Miu



Джулиан Клауснер по заветам Дриса для Dries Van Noten ищет ответы в красках и ярких мотивах: ему хочется оставаться оптимистом и верить в лучшее. Отсюда — целый парад поп-арт принтов 1960-х.

Dries Van Noten

Dries Van Noten



Похожий подход выбрал и Майкл Райдер в Celine, устроивший показ в аллеях парка Сен-Клу под Парижем. Мечтая о лете, которое не кончается, он сделал акцент на разноцветных шелковых платках и мини-платьях колокольчиках с воротом и длинными рукавами в цветочек.

Celine

Celine



В ярких базовых тонах — желтом, зеленом, красном и синем — искали вдохновение и дизайнеры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес, представившие свою первую коллекцию для Loewe. Им захотелось свести формы и палитру к минимуму, чтобы дать креативности свободу и начать писать новую главу дома со 180-летней историей.

Loewe

Loewe



Говорят, что в моде уже все придумано. Гурам Гвасалия для Vetements шутливо поиграл с идеями других дизайнеров, иногда напрямую пародируя их (в частности, Канье Уэста, чьи модные выходки неизменно вызывают бурю эмоций у критиков и фанатов). В финале он выпустил на подиум невесту в черном платье, рыдающую от боли — символ мира, который идет не в ту сторону.

Vetements Vetements Фото: Peter White / Getty Images

Белые сорочки

Одна из главных коллекций сезона — Chanel глазами нового креативного директора Маттье Блази. Ему удалось не только обновить силуэт легендарного французского дома, вдохнув в него дух современности с помощью нового укороченного твидового жакета, пышных юбок в пол и белых сорочек, но и построить целую вселенную Chanel под разноцветными планетами, парящими в Гран-Пале. Блази решил начать буквально с белого листа и сделал акцент в коллекции на белых сорочках, созданных вместе с легендарной маркой Charvet, которые сама мадемуазель Шанель обожала заимствовать из мужского гардероба и строить вокруг них свой образ (она называла белый хлопок любимой тканью).

Chanel

Chanel



Энтони Ваккарелло для Saint Laurent на этот раз предлагает носить белые рубашки с огромными бантами и стилизовать их с кожаными юбками-карандаш. Сара Бертон, в свою очередь, для своей второй коллекции для Givenchy тоже переосмыслила концепт белой офисной сорочки, превратив ее в элегантные платья. Николя Гескьер для Louis Vuitton в этом сезоне вдохновился 1940-ми и расцветом американского кино, золотой эпохой Голливуда, у его белых сорочек воротники-стойки.

Saint Laurent Givenchy Louis Vuitton

Назад в будущее

Джонатан Андерсон решил начать писать свою главу в Dior, переосмыслив его прошлое. В своей первой женской коллекции он обратился к наследию самого Кристиана Диора и Джона Гальяно: здесь были пиратские шляпы, обилие бантиков и «корзинки», как у бальных платьев. Он также показал серию мини-юбок из денима и костюмных тканей, но о мини — чуть позже.

Dior

Dior



К структурам из прошлого в новом сезоне обратился и Виктор Вейнсанто, который показал кринолин и корсеты в действии на своем подиуме. Шон Макгир для Alexander Mcqueen, в свою очередь, вспомнил про армейские пиджаки с эполетами, как у принцев из мультфильмов Disney. Похожие модели появились и в коллекции Стефано Галичи для Ann Demeulemeester.

Weinsanto Alexander Mcqueen Ann Demeulemeester

Колорама

Будущая весна обещает быть залитой красками. Цветочные композиции во всех возможных оттенках радовали глаз на показе Чемены Камели для Chloe, где дизайнер показала серию асимметричных платьев и кроп-топов в духе 1980-х. Цветы стали лейтмотивом и дебютной коллекции Гленна Мартенса для Maison Margiela — он работал с настоящими букетами, чтобы воссоздать цветочные принты. Никто не говорит на языке цвета так, как Пьерпаоло Пиччоли. Для своего дебюта в Balenciaga дизайнер играл с фуксией, кроваво-красным, приглушенно-желтым и пудрово-розовым. Хайдер Аккерман, готовя свою вторую коллекцию для Tom Ford, решил добавить к своей черно-белой вселенной зеленый, розовый, апельсиновый, небесно-голубой и королевский синий.

Chloe Maison Margiela Tom Ford Balenciaga

Экстрамини

Мини — главная длина будущего сезона. Celine сделала акцент на юбках, завязанных узлом-розой, и мини-платьях в бохо-цветок. Isabel Marant — на мини-шорты землистых оттенков и юбки-кроше. Мэрилл Рог, которую этим летом назначили на пост креативного директора Marni, для своей именной марки предлагает носить мини-шорты, похожие на белье тон-в-тон к топам. Миучча Прада для Miu Miu, в свою очередь, дополнила свою коллекцию целой серией ультракоротких платьев, расшитых фирменными камнями и стразами.

Celine Isabel Marant Miu Miu

Лидия Агеева