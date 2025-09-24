На Адмиралтейской площади в Воронеже снова организуют каток

В Воронеже этой зимой вновь откроется каток на Адмиралтейской площади. Площадка будет оформлена вместе со световыми гирляндами. Информация об этом содержится в распоряжениях городской администрации, опубликованных на официальном сайте 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Воронежа Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

Организацией процедуры отбора подрядчиков займется муниципальное предприятие «Зеленхоз». В его обязанности войдут поиск исполнителей для установки катка и устройства светового оформления площади.

В прошлом году монтажом катка занималась компания «Совтехэко» Бориса Чубура. Фирма была единственным участником конкурса. Контракт был заключен по предложенной компанией цене — 58,1 млн руб., что на 1 тыс. руб. ниже начальной стоимости.

Подрядчик установил ледовое поле площадью 1,7 тыс. кв. м и обеспечил праздничное оформление площади. Работы завершили до 23 декабря 2024 года. С декабря и по март 2025 года «Совтехэко» обслуживала каток и систему освещения. 30 марта был проведен демонтаж конструкций и их перевозка на склад.

Анна Швечикова