На Херсонщине реконструируют 39 мостов

В Херсонской области планируют восстановить 39 мостов, потратив на реконструкцию 8 млрд руб. в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Разработана программа капитального ремонта мостов: до 2030 года должно быть восстановлено 39 объектов на сумму 8 млрд руб., на 2026 год запланирован ремонт 11 мостов на сумму 3 млрд руб.»,— уточнил губернатор.

Он также отметил, что в 2025 году в регионе планируется восстановить 375 км дорог. Для этой цели местные власти намерены привлекать дополнительное финансирование через правительство России. Ранее господин Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что регион освоил 28 млрд руб. на строительство и ремонт дорог.

Александр Дремлюгин, Симферополь