На обновление дорог в Херсоне потратили 28 млрд рублей

Херсонская область освоила 28 млрд руб. на строительство и ремонт дорог в период с 2023 по 2025 год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Эти объемы колоссальны. С 2023-го по 2024-й и неполный 2025 год мы освоили по дорогам уже 28 млрд... Такого объема и такого масштаба дорожного строительства и восстановительных работ Херсонская область, я думаю, не видела даже со времен Советского Союза»,— отметил господин Сальдо.

Сюда же, по его словам, относятся и траты на ремонт магистрали федерального значения М-17 из Крыма в Херсонскую область. Ожидается, что эти работы будут завершены в следующем году. В целом, подчеркнул губернатор, на социально-экономическое развитие региона освоили порядка 215 млрд руб.: за 2023–2024 годы — 133 млрд руб. и 82 млрд руб.— за неполный 2025 год.

Ранее Владимир Сальдо сообщил Владимиру Путину, что строительство новой ветки газопровода из Крыма за 1,7 млрд руб. позволило обеспечить стабильным газоснабжением южную часть Херсонской области. Раньше регион снабжали с помощью магистрального газопровода, расположенного на правом берегу Днепра. А введение в эксплуатацию новой подстанции на 150 кВ, построенной компанией «Россети» за почти 6 млрд руб., помогло стабилизировать электроснабжение левобережья области.

Александр Дремлюгин, Симферополь