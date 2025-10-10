«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает о разработанном учеными Пермского Политеха безопасном обезболивающем нового поколения и программе «Приоритет-2030».

Медицинские и фармакологические исследования традиционно приковывают к себе всеобщее внимание. Ведь речь о новых лекарствах, способных сделать жизнь каждого человека дольше и счастливее. В списке препаратов, которые нужны на разных жизненных этапах абсолютно всем — обезболивающие. И ученые из Пермского Политеха поставили перед собой задачу синтезировать соединение, которое не только снимает болевой синдром, но и будет безопаснее, чем уже представленные на рынке аналоги. Группа фармакологов совместила фрагмент молекулы производной пиразолона и фрагмент бензодиазепина. Получившаяся формула была протестирована, и оказалось, что вещество в три раза менее токсично, чем, например, популярный диклофенак.

Эта разработка может стать основой для создания обезболивающих нового поколения с минимальным количеством побочных эффектов. На изобретение уже получен патент. Для того чтобы вывести его на рынок, потребуется время и дополнительные исследования.

Но учитывая потенциал и широкий спектр применения, перспективы у открытия есть, говорит научный консультант по вопросам фармакологии Научно-образовательного центра прикладных химико-биологических исследований Пермского Политеха Сергей Солодников: «Плюсом этого препарата является то, что мы можем его использовать еще в ветеринарной фармакологии. В группе фармакологов, тестирующих препараты, были собраны молодые специалисты, выпускники Пермского университета, биологи, фармацевты, которые занимаются изучением потенциального препарата для использования в клинической практике».

Дать студентам возможность развивать свои научные идеи — одна из целей программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». По ней вузы получают гранты на реализацию собственных программ. Цель проекта — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Внутри которых будут решаться не только вопросы медицины, но и цифровизации, энергетики, транспортной промышленности, производства и экологии.