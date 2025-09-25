Завершено следствие по делу о незаконной покупке активов «ИнвестНедвижимости»

В СКР закончили расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняют семь человек из-за покупки активов ООО «ИнвестНедвижимость». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинения предъявили Юрию Талану, Владимиру Назаренко, Антону Седову, Вячеславу Гущину, Вячеславу Царелунгэ, Людмиле Дементьевой и Дорину Шкиопки. По версии следствия, фигуранты в 2023 году подали в ФНС фальшивые документы об изменении устава и состава органов управления «ИнвестНедвижимости». Так они смогли приобрести права на активы компании. Их общая стоимость превысила 5 млрд руб.

Господ Трубина, Назаренко, Гущина, Седова и Царелунгэ суд отправил под стражу. Господину Талану инстанция назначила домашний арест, а госпоже Дементьевой — запрет определенных действий. Также на имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму свыше 27 млн руб.

Никита Черненко