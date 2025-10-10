Топ-менеджеры «Россети Тюмень» стали наставниками для представителей МСП со всей страны

В Москве подвели итоги первого сезона проекта «Промышленный наставник», который реализуется при содействии Министерства промышленности и торговли РФ. Программу прошло уже порядка 300 предпринимателей из 58 регионов России. Директор филиала «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети Рашид Имакаев получил Благодарность Минпромторга за вклад в подготовку и организацию масштабной инициативы.



Компанию «Россети Тюмень» на проекте представили руководители филиалов Сургутские, Когалымские и Северные электрические сети: Виталий Мазуров, Рашид Имакаев и Павел Казинский. В цикле онлайн-сессий топ-менеджеры поделились с начинающими предпринимателями и руководителями среднего бизнеса знаниями и опытом. Энергетики рассказали о своих принципах эффективного управления персоналом, риск-ориентированном подходе и практике построения и улучшения бизнес-процессов. Молодые команды и собственники компаний почерпнули у наставников актуальные стратегии для развития своего дела.

Проект «Промышленный наставник» нацелен на формирование системы передачи знаний и опыта в промышленном бизнесе. Первый сезон стартовал в мае 2025 года. В роли наставников выступили представители ведущих российских компаний, в том числе Группы «Россети».

