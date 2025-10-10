«Все по-прежнему боятся»

Вчера президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки между Израилем и группировкой «Хамас». Это заявление вызвало бурную реакцию в мировых СМИ, которые пытаются понять, насколько надежным будет это соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ударов Израиля по сектору Газа

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Последствия ударов Израиля по сектору Газа

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Нация снова начала дышать

Сегодня вечером, когда Израиль готовится к Шаббату, мы позволяем себе то, чего не чувствовали очень давно: чувство благодарности без оправданий. Вечером пушки должны замолчать — и к началу следующей недели, если соглашение сохранится, наши сыновья и дочери должны вернуться домой. Одного этого достаточно, чтобы радоваться, молиться и надеяться. Мы благодарны президенту Трампу за то, что он придавал процессу нужный импульс. Мы благодарны премьер-министру Нетаньяху за то, что он придерживался «красных линий», отдавая приоритет жизням людей, которые теперь возвращаются домой. Мы благодарны прежде всего семьям (заложников.— “Ъ”), которые не переставали верить. Несмотря на жестокую войну и внешнее давление, Израиль твердо держался за свои ключевые принципы.

Празднуйте прекращение огня, но не забывайте: Газа выжила в одиночку

Президент США Дональд Трамп пишет, что он «очень гордится» подписанием первой фазы своего «мирного плана». Но Газе просто было нужно, чтобы окружающий мир прекратил ее убивать. Газе нужно было, чтобы мир позволил ее жителям жить на своей земле, свободной от оккупации, апартеида и геноцида. Слава палестинскому народу, его стойкости и коллективной силе.

Как беспорядочная дипломатия Трампа принесла крупную победу во внешней политике

Стратегия объявления победы и предоставления другим возможности разбираться с деталями пока себя оправдывает. Он перевернул с ног на голову традиционный подход к разрешению международных кризисов, когда дипломаты работают за кулисами, чтобы уладить разногласия между враждующими сторонами, прежде чем мировые лидеры вмешиваются и объявляют о соглашении. Его гамбит заключается в том, что никто, включая сторонников жесткой линии с обеих сторон войны, не скажет ему нет и что профессионалы разберутся с этим.

«Все по-прежнему боятся»: сделка приносит Газе облегчение, но опасения в отношении будущего остаются

Два недолгих прошлых перемирия заставляют многих в Газе сомневаться в долговечности нынешнего прекращения огня. Утром в Газе было мало радости. Новость о немедленном прекращении огня быстро распространилась по разрушенной территории, люди несколько раз стреляли в воздух в знак празднования, но настроением утра было напряженное ожидание.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик