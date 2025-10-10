ЕК пока не рассматривает вариант экспроприации активов российских бизнесменов

Еврокомиссия не рассматривает вариант присвоения активов российских бизнесменов. Сейчас идет речь только об использовании государственных активов, замороженных в европейской юрисдикции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

«Мы рассматриваем только использование суверенных активов, то есть блокированных активов российского Центробанка в европейской юрисдикции. Это наша позиция»,— сказал господин Уйвари (цитата по ТАСС).

Ранее Европарламент опубликовал резолюцию, призывающую предоставить Украине так называемый «репарационный кредит» под залог замороженных резервов Банка России. Европейские политики предлагают выдать Киеву займ в €140 млрд. Большая часть заблокированных российских активов находится на счету бельгийского депозитария Euroclear. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что инструмент кредитования, предложенный Европарламентом, равносилен конфискации. Политик объявил, что Бельгия отказывается брать на себя ответственность за возможные последствия.

