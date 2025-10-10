Нижегородская книжная ярмарка начала работу 10 октября

В Нижнем Новгороде 10 октября начала работу первая нижегородская книжная ярмарка. Она проходит в рамках Российской книжной недели.

На ярмарке новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы представили более 65 издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов России.

У посетителей ярмарки будет возможность приобрести более трех тысяч книжных изданий и посетить более 50 встреч с авторами.

Как писал «Ъ-Приволжье», также 10 октября в Нижнем Новгороде открыли Дом писателя, который разместился в историческом особняке на Варварской улице

Андрей Репин