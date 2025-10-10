Kan: Израиль и «Хамас» обменяются заложниками и заключенными в закрытом формате

Обмен израильских заложников и палестинских заключенных, предусмотренный соглашением между Израилем и палестинским движением «Хамас», пройдет без участия СМИ. Это следует из документа «Шаги по реализации предложенного президентом Трампом "Всеобъемлющего окончания войны в Газе"», опубликованного израильской гостелерадиокомпанией Kan.

«Обмен заложников и заключенных будет производиться в соответствии с согласованным механизмом через посредников и Международный комитет Красного Креста без каких-либо публичных церемоний и освещения в СМИ»,— говорится в тексте соглашения, опубликованном Kan в соцсети X.

В документе указано, что сразу после отвода Израилем войск на согласованные позиции «Хамас» раскроет всех живых и погибших заложников. Информация будет передана через посредников и представителей МККК. Подобным образом будет передана информация о палестинских заключенных.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 мск. С этого момента войска Израиля начали размещаться вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к выполнению соглашения о прекращении огня и возвращению заложников.

О достижении соглашения между Израилем и «Хамасом» накануне объявил американский лидер Дональд Трамп. Согласно договоренностям, «Хамас» передаст живых заложников и тела погибших в течение 72 часов с момента отвода израильских войск. Контроль за исполнением соглашения будут осуществлять представители США, Катара, Египта, Турции и других стран.

Анастасия Домбицкая