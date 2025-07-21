В Воронежской области за одно рабочее место в среднем конкурируют пять человек

На одну вакантную позицию в Воронежской области в среднем приходится 5,1 активных резюме. Согласно исследованию рекрутингового сервиса hh.ru, этот показатель определяет рынок труда «достаточно балансным». «Нормальное» значение при этом превышает 4. В Орловской области показатель составляет 5,2, в Белгородской и Липецкой — 4,7, в Курской — 4,3, в Тамбовской — 4,2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Существенный перевес соискателей на воронежском рынке труда создают руководители отдела аналитики — на одну должность могут претендовать 180 специалистов. С высокой конкуренцией при трудоустройстве также столкнулись переводчики (164 резюме на место), гейм-дизайнеры (100), менеджеры или консультанты по стратегии (87) и психологи (80). Замыкает топ-15 профессия журналиста с показателем в 41,2.

В регионе также есть направления, по которым отмечается острая нехватка специалистов. Наибольший интерес для работодателей представляют дворники, врачи, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, повара и токари. На каждое вакантное место в регионе приходится от 0,9 до 1,5 вакансий.

Кабира Гасанова