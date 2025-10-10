AP: десятки тысяч палестинцев направляются на север Газы после прекращения огня

Десятки тысяч палестинцев направляются в северную часть Газы после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о вступлении в силу соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри объявил, что жители Газы могут возвращаться на север анклава. Жителям палестинского анклава разрешено вернуться в его северные районы по дорогам Ар-Рашид и Салах-эд-Дин, расположенным вдоль морского побережья на западе и в восточной части Газы. При этом палестинцев предупредили, что силы ЦАХАЛ остаются в районах Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Эш-Шуджаия.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 мск. С этого момента войска Израиля начали размещаться вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к выполнению соглашения о прекращении огня и возвращению заложников.

Представители палестинского движения «Хамас» получили гарантии от посредников из США, Катара, Турции и Египта, что Израиль не возобновит войну в секторе Газа, сообщил днём ранее глава движения «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайя. По его словам, после заключения соглашения о перемирии с Израилем из тюрем освободят 250 палестинцев, отбывающих пожизненное наказание. Освободят также 1,7 тыс. палестинцев из Газы, которых арестовали с начала конфликта в анклаве.

О реакции в мире — в материале «Ъ» «Все по-прежнему боятся».

Анастасия Домбицкая