Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об итогах сезона 2024/2025 на арт-рынке и тенденциях, царящих на нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сайт Artprice, который предоставляет очень скрупулезную аналитику мирового аукционного рынка, представил свой очередной годовой отсчет его развития. Напомню, что аукционный бизнес имеет четкие сезонные привязки и длится с сентября по июнь. Затем следуют двухмесячный летний перерыв и новый сезон. Так что год 2024/2025 завершился, и можно подвести итоги. Вот какое мнение приводит Тьерри Эрманн, гендиректор сайта Artprice: «Это не рынок усадки. Это рынок трансформации».

Рынок, похоже, вступил в фазу, которую можно описать как трансвертикальную, и эксперты подчеркивает необходимость использовать возможности, которые предоставляет эта трансформация. Так, в феврале на торгах Sotheby`s Origins в пригороде Эр-Рияда городе Эд-Диръия было представлено множество разнообразнейших работ, включая картины Магритта и Бэнкси, скульптуры Ботеро и Роберта Индианы, NFT Рефика Анадола, шелкографию Энди Уорхола, а также часы Richard Mille и подлинную майку Майкла Джордана. Похоже, пришло время разрушить барьеры между материалами, эпохами и географическим происхождением. На данный момент, по крайней мере, глобализация остается основным драйвером быстрого роста, о чем свидетельствуют самые впечатляющие результаты года. Громкий аукционный дебют американской художницы Марии Крейн (1987 г.р.) с продажей за $525 тыс. в Гонконге; аукционный дебют французского художника Поля Табуре (1997 г.р.) за $156 тыс. в Нью-Йорке; новый аукционный рекорд в более чем $2 млн для индонезийской художницы Кристин Ай Тьое (1973 г.р.) в Сингапуре.

Восток — дело тонкое, однако именно Азия сохраняет ключевую позицию в аукционном мире с общим оборотом торгов изобразительным искусством в $385 млн за 12 месяцев, уступая США ($572 млн), но явно опережая Великобританию ($271 млн). Тем временем Париж стал самым динамичным рынком в мире по объему трансакций. А еще в этом году мы обращаем внимание на выступления японских художников, особенно в возрасте до 40 лет, чьи успехи распространились из Азии в Европу и США.

Дмитрий Буткевич