У зампреда «Яблока» Круглова арестовали имущество по делу о военных фейках

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал имущество заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. Какие активы были арестованы — не уточняется.

Господина Круглова обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. По версии следствия, зампред в 2022 году опубликовал два поста с ложными сведениями о действиях российских бойцов против украинских мирных жителей. В них шла речь о событиях в городе Буче и числе погибших гражданских в Мариуполе по данным ООН.

Депутата арестовали 2 октября. Максим Круглов не признал вину и счел обвинение необоснованным. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Глава «Яблока» Николай Рыбаков предлагал отпустить господина Круглова под залог.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «"Яблочный" не спас».

Никита Черненко