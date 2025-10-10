Мэрия Анапы добилась сноса отеля-самостроя, возведенного в центре курорта

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил решение о признании пятиэтажной гостиницы «Милиотель+» в центре Анапы самостроем и ее сносе. Судебный акт опубликован в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Гостиница «Милиотель+» расположена в центральной части курорта, в квартале от сквера им. И.В. Гудовича, на улице Крымской, 11. Владелец здания – местный предприниматель Араик Сукиасян.

Как выявили местные власти, здание было построено выше, чем было предусмотрено разрешением на строительство. Фактически застройщик возвел пять этажей вместо трех с цокольным. Кроме того, он превысил заявленную площадь, простроив объект почти на 800 кв.м вместо 650. При этом были нарушены положенные отступы от границ участка. Объект использовался как гостиница с более чем 15 номерами. По мнению администрации, отель создает опасность для жизни и здоровья граждан, не отвечая требованиям противопожарных норм и правилам застройки.

Мэрия курорта Анапа потребовала признать его самостроем, обязать владельца здания привести объект в соответствие с разрешительной документацией или снести его, а в случае неисполнения решения суда – начислять владельцу ежедневную неустойку в размере 30 тыс. руб., пока тот не выполнит решение суда.

Бизнесмен заявил встречный иск к администрации, потребовав сохранить отель в реконструированном виде, признать за ним право собственности на него как на жилой дом с комнатами для размещения отдыхающих в летний период.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске обоим сторонам, но апелляция это решение изменила в пользу администрации курорта. Кассационный суд согласился с ее выводами.

Михаил Волкодав