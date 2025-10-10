Минпросвещения введет модули семьеведения в педагогических вузах

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев сообщил, что в педагогических вузах появятся модули семьеведения, которые будут готовить учителей для преподавания курса «Моя семья» в школах.

«Курс, который проходит сейчас апробацию, безусловно, будет расширяться и предельно дойдет до каждой образовательной организации. И, конечно, потребуются специалисты. <…> Соответствующие модули обязательно появятся в наших педагогических университетах»,— сказал господин Бугаев на Всероссийской конференции педагогов и организаторов курсов семьеведения (цитата по ТАСС).

Когда именно такие модули появятся в вузах — он не уточнил.

Ввести уроки семьеведения («Моя семья») в школьную программу предложила в 2023 году глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Весной 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о начале преподавания курса во внеурочном формате с сентября того же года. По данным Минпросвещения на май 2025 года, в апробации курса «Моя семья» участвуют более 1,5 тыс. педагогов из 45 регионов и 865 образовательных организаций.

Полина Мотызлевская