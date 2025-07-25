Семьеведение связали с демографией

Появившийся в 2024 году внеурочный курс «семьеведение» должен помочь стране справиться с демографическим кризисом, считают в Общественной палате РФ. Для этого эксперты предлагают преподавать его во всех субъектах федерации. Они также обращают внимание на проблему нехватки кадров и увеличенную нагрузку на учителей, которая не компенсируется финансово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Общественной палате (ОП) РФ состоялась конференция «Пространство демографического будущего: роль системы образования и региональные решения». Общественники, представители Русской православной церкви и независимые эксперты обсуждали, как сделать внеурочный курс «семьеведение» инструментом российской демографической политики.

Ввести уроки семьеведения («Моя семья») в школьную программу предложила в 2023 году глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Весной 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о начале преподавания курса во внеурочном формате с сентября того же года. По данным Минпросвещения на май 2025 года, в апробации курса «Моя семья» участвуют более 1,5 тыс. педагогов из 45 регионов и 865 образовательных организаций.

«Демографическая ситуация в стране, к сожалению, ухудшилась. Рождаемость находится на таком уровне, что поколения воспроизводятся только на две трети»,— жаловался глава комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. В решении этой проблемы, заявил он, может помочь популяризация многодетной семьи, в том числе на уроках семьеведения. Нужно, чтобы к реализации курса приступило большинство российских регионов, уверен он.

Его поддержал и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь). Владыка заявил, что в 1990-е годы в Россию «хлынуло огромное количество программ западного деструктивного толка» и сегодня с ними «пора расстаться».

«К сожалению, было проповедовано везде и всюду, что надо сначала получить образование, потом хорошую работу, потом хорошую зарплату и потом хорошую семью,— отметил клирик.— Нам говорили: давайте сначала поживем с одним, с другим, с третьим, а потом уже определимся, кто у нас будет супруг и супруга».

Внедрению курса мешает отсутствие документов стратегического планирования в образовании, считает глава Союза семей России Виктор Слободчиков (стратегия развития образования в РФ до 2036 года сейчас разрабатывается). Он пожаловался на слабую роль федеральных и региональных властей в процессе внедрения курса. «Федеральные и региональные центры делегировали всю ответственность профильным ведомствам и их подведомственным структурам, не наделив их полномочиями,— сказал господин Слободчиков.— Отсюда вынужденный саботаж государственных инициатив со стороны чиновников». «Инерционный сценарий связан с недооценкой роли семьеведения как инструмента демографической политики и со слабым участием Минпросвещения и соответствующих региональных ведомств в решении демографических вопросов,— добавил член экспертного совета думского комитета по делам семьи Михаил Смирнов.— Они себя еще слабо видят в этой роли». Представители министерства в обсуждении не участвовали.

Глава челябинского отделения Союза православных женщин Анна Тютченко (координирует работу по внедрению курса в регионе) объяснила трудности недостатком не только квалифицированных кадров, но и педагогов в целом. Еще одна проблема, по ее словам, это оплата дополнительного труда учителей и уровня их загруженности. «Мы получили ответы (регионального министерства образования.— “Ъ”), что перегрузка сегодня в школах является бюрократической нормой. Поэтому действительно работа с регионами должна быть усилена»,— заключила госпожа Тютченко. В мае 2025 года первый заместитель главы Минпросвещения Александр Бугаев заявлял, что у 77% педагогов, участвующих в апробации курса, «не возникло затруднений».

По итогам обсуждения участники дискуссии договорились составить список рекомендаций для органов власти по популяризации курса «семьеведение» и расширению круга регионов, где он применяется.

Эмилия Габдуллина