В Подмосковье число нарушений ПДД снизилось на 20%

За девять месяцев 2025 года дорожные камеры в Московской области зафиксировали 24,7 млн нарушений ПДД. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве транспорта Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Чаще всего с помощью камер фиксировали нарушения скоростного режима. За указанный период выявили 22,8 млн превышений на 20-40 км/ч, 688,6 тыс. — на 40–60 км/ч, 63 тыс. — на 60–80 км/ч и более 12 тыс. — на 80 км/ч и выше.

В топ-10 распространенных нарушений вошли непристегнутые ремни безопасности, пересечение сплошной линии разметки, движение по обочине и движение по выделенке.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество нарушений ПДД снизилось на 20%. В Минтрансе Московской области связывают такую динамику с повышением размеров штрафов для водителей (санкции были повышены поправками в КоАП в январе 2025 года).

В министерстве планируют увеличить количество дорожных камер в 2026-2027 годах и «научить» их фиксировать новые правонарушения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подмосковье идет на замедление».