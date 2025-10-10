ФСБ заявила, что житель Севастополя передавал информацию украинской разведке

В Севастополе отправили под стражу местного жителя, который собирал и передавал украинской разведке секретную информацию о российской военной технике и ПВО. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как утверждает спецслужба, севастополец признался на допросе, что был завербован представителем военной разведки Украины в Telegram. По заданию кураторов он собирал и передавал секретную информацию о местах дислокации российских средств ПВО, воинской техники и кораблей, а также нефтебазы.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя заключил фигуранта дела под стражу на два месяца.

Ранее в Крыму арестовали местного жителя, который тоже работал на военную разведку Украины. Мужчина передавал координаты расположения зенитно-ракетных комплексов С-300, а также готовил диверсию https://www.kommersant.ru/doc/8098197.

Александр Дремлюгин, Симферополь