«Работник каких спецслужб? Я не спрашивал»

В Крыму арестовали местного жителя, несколько лет работавшего на военную разведку Украины. Мужчина передавал секретную информацию о военных объектах на полуострове, в том числе координаты расположения зенитно-ракетных комплексов С-300, а также занимался подготовкой диверсии. При задержании у него нашли более килограмма взрывчатки.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, крымчанина, 1972 года рождения, задержали у тайника со взрывчаткой.

По данным правоохранителей, он был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора разведывательной информации в отношении военных объектов и подготовки диверсионно-террористических актов.

«По заданию куратора он изъял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства, а также направил украинской спецслужбе через мессенджер WhatsApp фото- и видеоматериалы позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории Республики Крым с указанием их координат»,— уточнили в ФСБ.

У задержанного изъяли более 1 кг пластичного взрывчатого вещества, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.

На допросе крымчанин, имеющий российский паспорт, признался, что сам связался с украинской разведкой после начала специальной военной операции.

«С 2014 года я был недоволен тем, что случилось. В референдуме я не участвовал и всячески осуждал все, что с этим было связано. В 2022 году, когда начались военные действия, я связался с людьми через знакомых… На WhatsApp позвонил человек, зовут Дмитрий. Я так понял, что он работник спецслужб. Каких? Я не спрашивал»,— заявил мужчина на видео, опубликованном ФСБ.

Он также рассказал, что должен был фотографировать все, что находит интересным. Кроме установок ПВО, мужчина фиксировал машины военнослужащих.

Затем куратор поручил ему забрать из тайника взрывчатое вещество и переложить в другое место. Во время выполнения этого задания его задержали сотрудники ФСБ.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как сообщили “Ъ” источники в правоохранительных органах, фигурант должен был устроить диверсию на одном из военных объектов. Следственные органы ведут поиски его сообщников.

В ФСБ также напоминают, что украинские спецслужбы не снижают активность в поисках на просторах интернет-пространства потенциальных исполнителей терактов и диверсий на территории России, и призывают граждан к бдительности и сознательности.

Александр Дремлюгин, Симферополь