Уралвагонзавод переводит на четырехдневную неделю рабочих из гражданского сегмента

«Уралвагонзавод» (УВЗ) переведет на четырехдневную рабочую неделю сотрудников вагонного производства из-за падения спроса на гражданскую продукцию. Об этом «Ъ-Урал» сообщила пресс-служба УВЗ.

«Переход касается ограниченного количества специалистов, задействованных в гражданском сегменте»,— сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода». Там подчеркнули, что сотрудникам, которых коснулось нововведение, предложено переводиться на «другие направления, обеспеченные заказом». В том числе — в оборонный сектор. Для рабочих уже организовано переобучение.

«Для желающих работать всегда открыты двери»,— описали на предприятии положение дел на оборонных производствах.

«Ъ-Урал» писал о режиме жесткой экономии на УВЗ еще в 2020 году. Причиной этому называлось резкое снижение спроса на подвижной состав.

«Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель грузового подвижного состава, а вместе с тем — лидер в бронетанковом вооружении. Компания входит в госкорпорацию «Ростех». В состав концерна УВЗ входит более 40 предприятий, конструкторских бюро и НИИ.