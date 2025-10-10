Ильдар Ахметзянов возглавил футбольный клуб «Оренбург»

Ильдар Ахметзянов назначен главным тренером ФК «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Ильдар Ахметзянов, Ильжар Ахметзянов

Специалист имеет богатый опыт как игрока, так и тренера. В своей футбольной карьере Ильдар Ахметзянов выступал в первой и высшей лигах, играя за «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Спартак» (Щелково), «Амкар» (Пермь), «Сибирь» (Новосибирск) и «КамАЗ». В 2017 году он начал тренерскую деятельность в штабе команды из Набережных Челнов, а в 2020 году возглавил ФК «КамАЗ».

«Оренбург» после 11-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Предыдущий главный тренер команды Владимир Слишкович покинул свой пост после серии из четырех поражений подряд.

Андрей Сазонов