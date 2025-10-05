Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимир Слишкович покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург»

Боснийский специалист Владимир Слишкович покинул пост главного тренера ФК «Оренбург». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Босниец возглавлял команду с октября 2024 года. Под его руководством оренбуржцы провели 36 матчей в чемпионате России. Команда одержала восемь побед, семь раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений. В текущем сезоне МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» набрал семь очков за 11 матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице. В последней игре коллектив уступил дома «Ростову» со счетом 0:1.

До «Оренбурга» Владимир Слишкович работал помощником тренера в московском «Спартаке» с 2022 по 2024 год. С апреля по май 2024 года он исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

Андрей Сазонов