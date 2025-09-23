Ижевск занял первое место среди крупных городов РФ по росту цен на «вторичке»

Ижевск возглавил рейтинг крупных городов РФ от «Циана» по годовому приросту цены за 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости. В августе «квадрат» оценивался в 104,3 тыс. руб. Это на 16% больше, чем годом ранее, и на 0,5% выше, чем в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тройку городов по приросту стоимости 1 кв. м на «вторичке» помимо столицы Удмуртии вошли Калининград и Пермь, где показатель увеличился на 15 и 12% соответственно, до 148,4 и 119,8 тыс. руб. В поселениях РФ с населением от 500 тыс. человек «квадрат» в среднем в августе стоил 142,3 тыс. руб.

«При дальнейшем снижении ключевой ставки (12 сентября показатель опустился до 17%.— “Ъ-Удмуртия”) спрос на вторичном рынке вырастет,— считает эксперт сервиса Елена Бобровская.— Ожидать всплеска активности при этом не стоит из-за стагнации в экономике, сокращения темпов роста доходов населения, жестких требований банков к заемщикам и снижения выбора качественного предложения. Цены продолжат увеличиваться до конца года со скоростью +0,5-0,8% в месяц».

Напомним, значительное повышение цен фиксируется и на первичном рынке недвижимости Удмуртии. По приросту медианной цены за 1 кв. м в новостройках по итогам августа республика уступила только Калининградской области. В этих регионах стоимость «квадрата» увеличилась на 1,5 и 2,1% соответственно.