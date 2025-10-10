Смотрите новое интеллектуальное шоу «Вызов Софико»

Фонд развития научно-культурных связей «Вызов» и онлайн-кинотеатр Start приглашают на премьеру интеллектуального шоу «Вызов Софико». Это цикл встреч с выдающимися деятелями науки и искусства, ведущей и автором которого выступит Софико Шеварднадзе. Премьерный показ состоится 13 октября в онлайн-кинотеатре Start. Всего запланировано десять выпусков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: автор и ведущая проекта «Вызов Софико» Софико Шеварднадзе, театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и нейробиолог, лауреат премии «ВЫЗОВ» Рауль Гайнетдинов

Фото: АО «Газпромбанк» Слева направо: автор и ведущая проекта «Вызов Софико» Софико Шеварднадзе, театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и нейробиолог, лауреат премии «ВЫЗОВ» Рауль Гайнетдинов

Фото: АО «Газпромбанк»

Проект создается при поддержке Института развития интернета, соучредителем фонда «Вызов» выступает Газпромбанк.

«Вызов Софико» — это беседы с уникальными личностями в сфере науки и искусства, которые дают зрителю возможность взглянуть на реальность под новым углом. В проекте примут участие хореограф Алла Сигалова, музыкант Петр Дранга, театральный критик Григорий Заславский, нейробиолог Рауль Гайнетдинов, эксперт в области искусственного интеллекта Евгений Бурнаев, биолог Вадим Говорун и другие. Беседы будут посвящены поиску неочевидных связей между научными открытиями и творческими процессами в их историческом развитии и будущих тенденциях.

«Наш проект — это не просто разговоры с известными учеными и деятелями искусства, это поиск новых смыслов. Симбиоз науки и искусства возвращает наш мозг в естественный режим работы, как было задумано природой, позволяет нам воспринимать жизнь во всей ее полноте, сложности и красоте. Это немного противоречит сегодняшнему тренду все упрощать, но зато дает возможность по-новому взглянуть на происходящее и на себя. Надеюсь, наши рассуждения станут для многих ресурсом и компасом в стремительно меняющемся мире»,— рассказывает Софико Шеварднадзе, автор и ведущая нового проекта.

Съемки проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах России.

«Фонд “Вызов” создает новые форматы на стыке науки и искусства. “Вызов Софико” — яркий пример такой коллаборации, где диалог выдающихся ученых с актерами, режиссерами, музыкантами становится стимулом для размышлений, поводом для переосмысления себя и окружающего мира. Герои проекта — это уникальные личности, достигшие успеха в своих профессиях, но не забронзовевшие, а готовые рефлексировать, дискутировать, искать что-то новое в привычных вещах и удивляться вместе со зрителями»,— комментирует Наталья Третьяк, генеральный директор фонда развития научно-культурных связей «Вызов».

АО «Газпромбанк»