На матч сборных России и Ирана по футболу проданы все билеты

Все билеты на товарищеский матч между сборными России и Ирана по футболу проданы. Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Встреча пройдет 10 октября на «Волгоград Арене». Стадион, принимавший матчи чемпионата мира 2018 года, вмещает более 40 тыс. зрителей.

Сборная России занимает 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), иранцы располагаются на 20-й строке. Команды встречались трижды, все матчи были товарищескими. В 2011 году победу со счетом 1:0 одержали иранцы. Затем сборные дважды (2017, 2023) сыграли вничью — 1:1.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова