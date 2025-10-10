Самарский коммунист назвал вице-губернаторов колониальным наследием англосаксов

Глава самарского обкома КПРФ Алексей Лескин сообщил, что в партии поддержали изменения в Устав Самарской области и областные законы, предложенные главой региона. «Хотел бы обратить внимание на очень интересный момент — мы убираем из законодательства англосакское колониальное словосочетание "вице-губернатор" и заменяем его привычной и понятной должностью "заместитель губернатора". Вместе с тем, сокращается количество чиновников. Вместо семи "вице-губернаторов" у губернатора будет всего пять заместителей»,— прокомментировал господин Лескин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Стоит отметить, что приставка «вице-» в настоящее время используется в структурах исполнительной власти многих регионов России.

Ранее господин Лескин не поддерживал эту инициативу. В беседе с однопартийцами глава обкома КПРФ изначально был против переименования данного термина, мотивируя это трудозатратами и финансовыми расходами. Коммунист заявлял, что смена названия «не несет смысловой нагрузки».

Внеочередное заседание Самарской губернской думы состоялась 9 октября. Мероприятие проигнорировали 11 депутатов. На нем приняли предложенные губернатором поправки в устав региона. Они касаются переименования вице-губернаторов в заместителей губернатора и нового статуса глав муниципальных образований Самарской области, которые должны войти в состав облправительства с правом совещательного голоса.

Андрей Сазонов