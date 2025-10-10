В Кремле объяснили паузу в переговорном процессе по Украине молчанием Киева

В Кремле констатировали паузу в стамбульском переговорном процессе по Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, причиной служит «нежелание киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены» российской стороной.

«Мы наблюдаем паузу в переговорном процессе. То есть стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе,— сказал Дмитрий Песков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину. — И стоит на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами».

Господин Песков пояснил, что Москва не получила ответа от Киева по поводу проекта документа, который был передан, и предложение России создать конкретные три рабочие группы для решения отдельных вопросов.

Он отметил, что из-за этого в Кремле «констатируют пока не очень хорошее развитие событий».

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча делегаций продлилась около 40 минут. На ней страны договорились об обмене не только военнопленных, но и гражданских лиц. Кроме того, Москва предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина предложила провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Подробнее о последнем раунде переговоров — в материале «Театр одного зрителя».

Анастасия Домбицкая