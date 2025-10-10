Экс-директора Ханты-Мансийского рыбокомбината обвинили в растрате имущества

В отношении бывшего генерального директора Ханты-Мансийского рыбокомбината возбудили уголовное дело за растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и превышение должностных полномочий в корыстных целях (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что в декабре 2022 года гендиректор рыбокомбината продал имущество компании по существенно заниженной цене. Покупателем по договору купли-продажи стала организация, которую возглавляет его родственница.

Напомним, летом прокуратура провела проверку на Ханты-Мансийском рыбокомбинате и нашла свыше 20 тонн рыбы без маркировки и документов на сумму более 4 млн руб. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, в особо крупном размере).

Ирина Пичурина