В горах Сочи выпал снег

Курорт «Красная Поляна» в Сочи сообщил о первом снегопаде в этом сезоне. Осадки выпали на высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря, а также в зоне Цирк-2.

«Анализируя текущие погодные данные, в этом году старт горнолыжного сезона 2025/2026 также можно планировать на первую декаду декабря»,— рассказали в пресс-службе курорта.

Пока осадки не сформировали устойчивый снежный покров, необходимый для катания. Ночные температуры на высоте опускаются до –1 градуса, а дневные не превышают трех градусов тепла.

В прошлом году первый снег в горах Сочи выпал 17 октября на высоте более 2,2 тыс. м — примерно на неделю позднее, чем в 2023-м. Красная Поляна традиционно первой открыла сезон катания 6 декабря.

По данным курорта, бронирования на предстоящую зиму в январе и феврале остаются на уровне прошлого года, а в марте ожидается прирост на 5%.

В 2024 году Сочи посетили рекордные 8 млн туристов. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году турпоток достигнет 10 млн человек. Среди популярных зимних направлений — горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», созданные к Олимпийским играм 2014 года.

Тем временем, в прибрежной части курорта до конца 12 октября ожидается сильный ветер, который может достигать 25–30 м/с. Также возможны резкие подъемы уровней воды в реках и смерчи над морем. Власти советуют быть осторожными.

Гидрометцентр объявил красный уровень опасности в Сочи и Сириусе до вечера 11 октября. Ожидаются сильные дожди, грозы и местами град. Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках, что может привести к селевым потокам.

Администрация Сочи закрыла пляжи. Ожидаются смерчи над морем и шторм с волнами до трех метров. В течение дня может выпасть от 40 до 80 мм дождя. Власти рекомендуют использовать поезд для поездок в аэропорт.

На Кубани также действует штормовое предупреждение. В случае экстренных ситуаций звоните по номерам 101 или 112.

Мария Удовик