Захарова: дипломаты РФ посетили арестованного в Баку Картавых

Представители посольства РФ в Баку посетили главу информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, который был на днях переведен под домашний арест, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Представители посольства посетили Картавых, который был на днях переведен под домашний арест,— сказала госпожа Захарова ТАСС. — Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны».

Утром 10 октября «Ъ» узнал, что исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, арестованный в Баку, освобожден. Об этом специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. В свою очередь, российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана. Это произошло после переговоров президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которые состоялись 9 октября в Душанбе.

4 октября Мария Захарова заявила, что освобождение 13 российских граждан, задержанных в Азербайджане, может стать важным шагом для нормализации отношений Москвы и Баку. Она уточнила, что эту тему обсуждали 22 августа на российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Отношения России и Азербайджана обострились в июне после рейда в Екатеринбурге. Силовики тогда задержали около 50 человек, погибли два гражданина Азербайджана. После этого в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски. Были задержаны 13 россиян, в том числе руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Журналистов позднее отпустили.

Как Владимир Путин попросил прощения у Ильхама Алиева — в материале «Ъ» «Извинительное заключение».

Анастасия Домбицкая