День железнодорожников

В первом товарищеском матче в рамках октябрьского международного окна сборная России одержала в Волгограде довольно почетную победу со счетом 2:1 над крепкой иранской командой. Ее россиянам принесли два очень красивых гола игроков «Локомотива» — Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.

Голы футболистов «Локомотива» (на фото — Дмитрий Воробьев) принесли сборной России довольно престижную победу над участником чемпионата мира Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров
Момент товарищеского матча между сборными командами России и Ирана Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров

Волгоградский вариант сборной России словно решил, что, чтобы удовольствие от его выступления было полным, нужно нагнать немножко саспенса, поиграть на нервах у зрителей. И в какой-то момент того, кто наблюдал за этим матчем, могла кольнуть мысль: так, а когда в последний раз российская команда оказывалась неподалеку от иранских ворот? Ну да, был в самом начале легкий навальчик. А после него? Вроде ничего. Вся игра — в центре или на хозяйской половине. И если что-то из нее могло врезаться в память, то разве что некоторые трюки гостей, уже отобравшихся на чемпионат мира будущего года и показывавших, видимо, чем там собираются удивлять. Допустим, ауты от Али Немати: запускал мяч, как из пращи.

Но ближе к середине первого тайма все, как по щелчку, изменилось.

Сборная России разбегалась, включила прессинг, без которого ее уже как-то и представить сложно, и взгляд, только что тревожный, уже цеплялся за эпизод, иллюстрирующий серьезные иранские проблемы.

Растерянные соперники никак не могут придумать, как отодвинуться подальше от своих ворот, а несчастный Рамин Резаян, затравленный наступающими, не находит ничего лучше, кроме как в панике бежать с мячом именно к ним, а не в противоположном направлении.

А потом сложилось и с голом, который созрел из гроссмейстерской передачи от центральной линии Антона Миранчука. Все рассчитал, все увидел за мгновение. Иранцы, строго говоря, не провалились, не оголили тылы. Там, в тылу, их было несколько, готовых встречать оппонентов. Но Миранчук идеально поймал своим пасом рывок Дмитрия Воробьева, а Воробьев идеально разобрался с матерым голкипером Алирезой Бейранвандом: просто аккуратненько подсек мяч, открыв счет забитым за сборную мячам.

Вскоре Бейранванд еще разок очутился в незавидном положении. Его оборону раздергали на лоскуты рывками и передачами, а с ним у линии вратарской разбирается Зелимхан Бакаев, и ничего не исправишь, как ни старайся. Остается только надеяться на то, что, когда Бакаев отдаст пас под удар на убой, произойдет какое-нибудь чудо. Чудо сборную Ирана и выручило. Алексей Батраков покатил мяч в покинутые Бейранвандом ворота, но на ленточке очутился догадавшийся подстраховать его Шоджа Халилзаде.

У иранцев же первая после того коротенького приятного для них стартового отрезка достойная атака прошла незадолго до перерыва. Мехди Тареми, их самый известный игрок, просочился в российскую штрафную и из-под Виктора Мелехина пробил с носка. Но тычок все-таки не был из категории таких, чтобы смутить голкипера Матвея Сафонова. Может, наоборот, порадовался, что размялся: в ПСЖ же в нынешнем сезоне вообще выходить на поле не доводится.

В общем, все складывалось для сборной России неплохо. И даже после перерыва не возникало ощущения, что грядут неприятности. Возникало скорее ощущение, что успех вот-вот может быть развит. Пара российских наскоков смотрелась очень острой. Но тут-то иранцы хозяев и кольнули. Российская оборона долго была чрезвычайно крепка, а сейчас ее раскроили несколькими ритмичными переводами мяча: из центра — направо, справа — в штрафную. Заключительный пас Саман Годдос отдавал уже на пустой угол, у которого караулил добычу его партнер Амирхосейн Хосейнзаде.

А игра после этого приобрела оттенок жутко привлекательный. Она раскрылась, всем внезапно захотелось бежать вперед. И вырулила эта круговерть к новому российскому шедевру.

Его автором стал Алексей Батраков, партнер Дмитрия Воробьева по «Локомотиву», очередным своим голом укрепивший репутацию по любым меркам большого таланта. Удар был слишком эффектным — после уверенно подобранного в двух с половиной десятках метров от ворот отскока и лаконичной обработки мяча, плотный, с заковыристой траекторией, которая, миновав пальцы Бейранванда, оборвалась в углу иранских ворот. Тренер сборной России Валерий Карпин отметил взятие ворот такой улыбкой, что можно было не сомневаться: сам насладился картинкой как следует.

Свой второй товарищеский матч в рамках октябрьского сбора российская команда, которая убедительно берегла добытый Батраковым запас, проведет во вторник в Москве. В этой встрече ее соперниками будут боливийцы.

Алексей Доспехов