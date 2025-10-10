В Минфине не планируют менять шкалу НДФЛ

Министерство финансов России не планирует менять шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и считает это избыточным. Об этом заявила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

«В части НДФЛ... мы в прошлом году с благодарностью учли предложения, в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых…»,— заявила Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что изменение шкалы НДФЛ приведет к слишком большой дифференциации, что вызовет «обратный эффект».

Накануне первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев в интервью RTVI предложил повысить НДФЛ до 60% на сверхдоходы богатых людей. В апреле глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков выступили с законопроектом об освобождении от НДФЛ женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка.