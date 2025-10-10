Московская область присоединится к эксперименту по упрощенной сдаче ОГЭ

Московская область будет участвовать в эксперименте по упрощенной сдаче ОГЭ для поступающих в колледжи девятиклассников. Об этом сообщили в пресс-службе минобразования региона.

Закон об экспериментальной сдаче ОГЭ президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2025 года. В трех регионах (Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область) учащиеся 9-х классов сдавали только экзамены по русскому языку и математике. Идущие в 10-й класс ученики сдавали ОГЭ в привычном формате.

По итогам эксперимента Минпросвещения решило продлить его на 2029 год и расширить еще на три региона — Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что желание поучаствовать в эксперименте высказывали «многие регионы». Какие именно — он не уточнял. Накануне Минпросвещения опубликовало на regulation.gov.ru законопроект о расширении эксперимента — в нем в качестве регионов-участников указаны Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Липецкая, Ростовская, Тюменская и Московская области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Школьников ждут их новые профессии».

Полина Мотызлевская