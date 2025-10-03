Школьников ждут их новые профессии

К эксперименту по упрощенному поступлению в колледжи присоединятся Татарстан, Ростовская и Тюменская области, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Эти субъекты федерации готовы обеспечить школьников бюджетными местами в колледжах и выделить на это деньги из регионального бюджета. Сейчас пилотный режим применяется только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области — чтобы расширить его и продлить до 2029 года, нужны будут поправки в федеральное законодательство. В Госдуме законопроект уже ждут.

О планах по расширению «пилота», в рамках которого школьники могут по упрощенной схеме (сдав два ОГЭ вместо четырех) получить аттестат и поступить в колледжи, рассказал в пятницу, 3 октября, глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24». Сейчас в «пилоте» участвуют Москва, Санкт-Петербург и Липецкая области, «дополнительно» дали согласие на включение Татарстан, Ростовская и Тюменская области, заявил господин Кравцов.

Сам эксперимент планируется продлить до 2029 года, соответствующая «законодательная инициатива» на данный уже готовится, сказал министр.

Законопроект о проведении «пилота», напомним, был внесен в Госдуму в начале 2025 года группой депутатов. Изначально предполагалось, что доступ к среднему профессиональному образованию (СПО) по упрощенной схеме получат школьники Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей. Ко второму чтению к нему решили присоединить Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемеровскую область. Но к третьему чтению список внезапно сократился до трех субъектов федерации. Только они были на тот момент готовы к участию в «пилоте», поясняли в Госдуме со ссылкой на оценку Минпросвещения.

«Мы договорились с правительством о расширении упрощенной системы зачисления в колледжи после девятого класса в рамках рабочей группы по СПО,— подтвердила “Ъ” вице-спикер Госдумы, один из авторов законопроекта Виктория Абрамченко (ЕР).— Это позволит готовить специалистов по востребованным в регионах рабочим профессиям с гарантированным трудоустройством. Ждем от Минпросвещения законопроект о продлении эксперимента».

При выборе регионов для масштабирования эксперимента, пояснила госпожа Абрамченко, учитывались три критерия: острая нехватка квалифицированных специалистов в конкретном регионе, развитая система СПО и достаточное финансирование для бесплатного обучения всех желающих.

В Минпросвещения “Ъ” подтвердили, что именно эти факторы и оценивались ведомством.

Сергей Кравцов подчеркнул, что на данный момент сложно говорить «о каких-то результатах» по итогам всего одного года эксперимента. «Нужно чуть больше времени»,— сказал он. До 2029 года в «пилот», скорее всего, дополнительных субъектов федерации не включат. Участники «пилота» предварительным результатом уже довольны. «Результаты эксперимента нас, безусловно, устраивают — они оказались даже выше ожиданий на старте»,— заявляла в интервью “Ъ” вице-мэр Москвы Анастасия Ракова (см. “Ъ” от 30 сентября). Новой возможностью в Москве, по ее данным, воспользовались 33% столичных девятиклассников — около 39 тыс. из 117 тыс. выпускников. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина ранее также говорила, что городские власти остались «довольны предварительными результатами эксперимента». «По всем профессиям наблюдаем существенный рост, до 80% у нас увеличился прием в колледжи»,— заявляла она. В Санкт-Петербурге в рамках «пилота» сдать два ОГЭ можно было только для поступления на необходимые городу специальности, включая такие как повар, сварщик, судостроитель, электромонтажник, мастер отделочных работ и другие.

Иван Буранов