Двое белгородцев, включая ребенка, пострадали из-за атак ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 28 БПЛА и пяти боеприпасов. В результате ранены два человека, в том числе восьмилетняя девочка. Повреждены два жилых объекта и один автомобиль. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Белгородским районом дежурными средствами ПВО уничтожен один беспилотник — разрушений и пострадавших нет.

Над Валуйским округом ликвидировали восемь дронов — последствий нет.

Волоконовский район подвергся атакам пяти БПЛА — все подавлены системой ПВО, без последствий.

В Грайворонском округе по селам Глотово и Мокрая Орловка выпустили по одному беспилотнику. В Мокрой Орловке повреждена крыша дома, в Глотово — разрушен сарай.

Над Губкинским горокругом уничтожили три дрона. В городе Губкине из-за падения обломков БПЛА пострадал навес на территории соцобъекта.

В Краснояружском районе село Староселье подверглось обстрелу с применением пяти боеприпасов. Село Сергиевка атаковано одним БПЛА. Последствия уточняются.

Над Старооскольским горокругом система ПВО поразила два беспилотника. Без пострадавших и разрушений на земле.

В Шебекинском округе села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Сурково атакованы шестью дронами, из них три ликвидированы. На участке автодороги Белянка — Сурково из-за удара БПЛА пострадал водитель грузового автомобиля. Он госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено. В селе Новая Таволжанка из-за атаки дрона по частному дому пострадала восьмилетняя девочка. Ребенка госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Дом поврежден. Информация о последствиях уточняется.

Сутками ранее при обстрелах девяти муниципалитетов Белгородской области пострадал один человек.

Кабира Гасанова