Один человек пострадал за сутки при обстрелах Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области не менее 34 различных боеприпасов и атаковали 70 беспилотниками. Один житель получил ранения. Повреждены 13 жилых помещений, девять машин, а также административные и производственные здания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа.

В Белгороде за медпомощью обратилась жительница, пострадавшая от атаки БПЛА 4 октября. Ее госпитализировали с баротравмой.

В Белгородском районе два FPV-дрона атаковали село Чайки, в результате чего было серьезно повреждено легковое авто. Еще три беспилотника над районом удалось сбить.

В Борисовском районе поселок Борисовка и село Зозули атаковали три БПЛА. В Борисовке повреждения получили автомобиль, частный дом, хозпостройка и гараж на территории сельхозпредприятия, а в селе Зозули — два авто.

Над Валуйским округом было подавлено пять беспилотников.

Над Вейделевским районом система ПВО сбила два БПЛА.

В Грайворонском округе Грайворон, поселки Горьковский, Хотмыжск, села Глотово, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Замостье, Козинка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и хутор Масычево обстреляли 30 боеприпасами и атаковали девятью беспилотниками. В селе Глотово повреждения получили автомобиль, частный дом и две хозпостройки. В поселке Хотмыжск разрушения получили административное здание предприятия и грузовое авто, а в селе Гора-Подол — три авто, два частных дома и надворная постройка.

В Краснояружском по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Графовка, Колотиловка, Сергиевка и Староселье выпустили три боеприпаса, а также их атаковали девять беспилотников, один из которых был сбит. В селе Сергиева от атаки дрона пострадал один человек. Его госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии. Также разрушения получили автомобиль и забор дома.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила БПЛА. В селе Подольхи повреждения получила кровля летней кухни.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Зимовное, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково выпустили один боеприпас, а также совершили атаки 28 дронов, 21 из них сбили. Медпомощь оказали одиннадцатому пострадавшему, обратившемуся в больницу после ракетного обстрела поселка Маслова Пристань. В Шебекино повреждены складские помещения на территории двух предприятий и производственный цех, в селе Сурково — авто и частный дом, в селе Муорм — частный дом, а в Новой Таволжанке — грузовое авто и частный дом.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области погибли три человека, еще 18 белгородцев пострадали. ВСУ ударили по 13 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 114 БПЛА и 25 боеприпасов.

Егор Якимов