Главу банка «Снежинский» оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей председателю правления банка «Снежинский» Федору Богданчикову, обвиняемому в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты главы банка просили отправить подзащитного под домашний арест. Аргументом было отсутствие намерения у него скрываться от следствия и заниматься преступной деятельностью. Однако постановление Центрального районного суда Челябинска от 17 сентября оставили в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Федора Богданчикова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в июле. По версии следствия, в 2021-2024 годах он получил от индивидуального предпринимателя 19 млн руб. за обеспечение сотрудничества по ранее заключенному агентскому договору, оперативное рассмотрение и одобрение заявок на выдачу ипотек с реализацией мер государственной поддержки. По данным источника в правоохранительных органах, субсидии в 1 млрд руб., которые выдавало АО «Банк ДОМ.РФ», предназначались многодетным семьям.

Виталина Ярховска