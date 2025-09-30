Пенсионер из Петербурга после звонков мошенников лишился 15,2 млн рублей

Житель Василеостровского района Санкт-Петербурга в возрасте 78 лет стал жертвой аферистов. Пенсионер остался без 15,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавший обратился к правоохранителям накануне ранним утром. В заявлении он указал, что с 16 сентября по 26 сентября ему приходили звонки от неизвестных. В разговоре лица представлялись сотрудниками различных организаций. Аферисты предупредили пенсионера о подозрительных операциях, которые происходят с его счетами. Для обеспечения сохранности денег злоумышленники убедили пенсионера передать курьеру 15 млн 260 тыс. рублей. Все произошло в парадной по адресу проживания пострадавшего.

Полиция возбудила дело по статье о мошенничестве. Сотрудники ведомства приняли меры к поиску и задержанию аферистов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что правоохранители задержали 27-летнего петербуржца по подозрению в поставке банковских карт для преступной схемы.

Татьяна Титаева