Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой дня в НХЛ

Российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он провел сухой матч против «Буффало Сейбрс», отразив 37 бросков. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Второй звездой дня признан американский нападающий «Оттава Сенаторс» Шейн Пинто. Он забросил две шайбы и отметился результативной передачей в выездном матче против «Тампы» (5:4).

Третьей звездой стал шведский голкипер «Миннесота Уайлд» Филип Густавссон. Его команда одержала гостевую победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:0. Вратарь отразил 26 бросков. Также в этом матче российский форвард Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами. Нападающий шестой год подряд набирает очки в первой игре регулярного чемпионата.

Таисия Орлова