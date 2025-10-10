Сотрудники удаляются от офисов

Удаленки стало больше: каждая десятая вакансия сейчас предполагает дистанционный формат работы. Число таких предложений за год выросло на 17%, посчитали аналитики hh.ru. Бизнес встал на сторону соискателя, хотя рынок труда развернулся к работодателю. При этом даже сократился, как выяснил “Ъ FM”, зарплатный разрыв с офисными сотрудниками. Что стоит за расширением штата удаленщиков? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Загнать сотрудников в офис не получилось. С января по сентябрь этого года работодатели разместили 745 тыс. вакансий с удаленкой, что уже составляет 9% от общего числа предложений, говорится в исследовании hh.ru. Дистанционная работа — уже не бонус, а требование соискателей, и почти половина кандидатов учитывают такую опцию при выборе работодателя. Но пока все же перевешивают деньги, а не гибкий график. 80% соискателей, как показывают данные соцопросов, предпочтут, скорее, высокий доход, чем работу из дома. В топ-10 специальностей с высокими окладами на удаленке, как всегда, айтишники, аналитики, а теперь еще и представители сферы консалтинга и недвижимости. Лидирует Data Scientist с медианной зарплатой в 252 тыс. руб., брокер зарабатывает в среднем 200 тыс. руб., системный инженер — 150 тыс. руб. Но в столице нанимать персонал стало слишком дорого. Поэтому такие вакансии чаще предлагаются не в Москве, а в регионах, заметил гендиректор компании «Облакотека» Максим Захаренко: «Сейчас рынок опять разворачивается в сторону компаний. При этом рынок высококвалифицированных ключевых соискателей в дефиците, из-за этого для таких должностей увеличивается количество предложений об удаленном формате работы.

Профессионалов в этих сферах ищем в регионах, потому что здесь дорогие специалисты, процентов 20-30 мы экономим.

И объявления делаем именно в таком ключе, это уже всякие технические хитрости. Допустим, речь идет о Краснодарском крае, и эта позиция падает в статистику этого региона, а на самом деле компания московская».

Но на 100% ключевые вакансии регионы точно не закроют. Однако московский бизнес уже поднял средний уровень зарплат почти в два раза на дистанционке в Тыве, Чукотском автономном округе. Рост по окладам на 70% зафиксирован в Сахалинской области и Камчатском крае. Так что у местных компаний существенно сузился круг кандидатов. И процент удаленщиков будет только нарастать, уверен управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Если говорить про компании финансового сектора с точки зрения соотношения работников в офисе и так называемых удаленщиков, то эта цифра составляет порядка 15-20% от общего штата. На работу приходят достаточно большое количество зумеров.

И наличие в офере опций удаленного или гибридного формата работы является, с одной стороны, конкурентным преимуществом по сравнению с другими компаниями этого же сектора, с другой, позволяет экономить на расходах, связанных, например, с содержанием офиса и арендой».

А вот топов на гибридный график собственники бизнеса отпускать сейчас не готовы. У них меньше выбора, чем у тех же зумеров. Как рассказывал “Ъ FM”, управленцы могут сидеть без работы больше года. И проблема есть не только с кадровым голодом и нюансами удаленки, которую предпочитают соискатели, но и с высокими налогами. Так что рынок труда ждут серьезные изменения, не исключает партнер агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Налоги сейчас нам подняли, и многие стали задумываться о переходе на оказание услуг.

Например, у нас есть штатный пиарщик. Мы ему говорим: "Дорогой специалист, давай ты нам будешь оказывать услуги и оформишь либо самозанятость, либо ИП". Даже если мы станем оплачивать услуги ведения последнего, ставка будет составлять 6%, а не 20 или 30%.

Нам как компании все равно это будет выгодно. Масштабируя все происходящее, мне кажется, количество этих ИП станет увеличиваться, и многие штатные сотрудники перейдут на такой формат оказания услуг».

В свою очередь, сокращение штата за счет удаленщиков и специалистов по оказанию услуг может серьезно ударить, например, по рынку коммерческой недвижимости, не исключают собеседники “Ъ FM”. На фоне высоких ставок компании все чаще переезжают из офиса в офис, а в ближайшей перспективе малый бизнес может вообще отказаться от аренды.

Аэлита Курмукова